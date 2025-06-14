Yurt İçi Yerleşiklerin Kredileri Düştü

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Haziran ile biten haftaya ait para ve banka istatistiklerini kamuoyuna sundu. Bu verilere göre, bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri 576 milyar 947 milyon 418 bin lira konut, 60 milyar 677 milyon 470 bin lira taşıt ve 1 trilyon 658 milyar 85 milyon 627 bin lira ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Bireysel kredi kartları ise toplam tutarın 2 trilyon 184 milyar 884 milyon 565 bin lirasını kapsıyor. Bankacılık sektörünün, TCMB dahil olmak üzere toplam kredi hacmi de 5 Haziran ile biten haftada 26 milyar 688 milyon 724 bin lira artarak 18 trilyon 365 milyar 984 milyon 816 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Haziran ile tamamlanan haftada 104 milyar 403 milyon 751 bin lira azalış göstererek 23 trilyon 150 milyar 402 milyon 798 bin liradan 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 47 bin liraya düştü. Bu süreçte, bankalardaki Türk Lirası (TL) cinsinden mevduat yüzde 0,5 oranında bir düşüşle 12 trilyon 715 milyar 28 milyon 671 bin liraya, yabancı para cinsinden mevduat da yüzde 0,7 azalışla 7 trilyon 431 milyar 497 milyon 43 bin liraya indi. Ayrıca, bankalarda yer alan toplam yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 228 milyar 816 milyon dolar seviyesinde kaydedilirken, bunun 190 milyar 552 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler doğrultusunda 5 Haziran itibarıyla 2 milyar 595 milyon dolarlık bir azalma gözlemlendi.