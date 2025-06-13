Yurt İçi Yerleşiklerin Kredileri Düştü

TCMB PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Haziran ile sona eren haftaya dair para ve banka istatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre, bankacılık sektöründeki yerleşiklerin tüketici kredileri arasında konut kredileri 576 milyar 947 milyon 418 bin lira, taşıt kredileri 60 milyar 677 milyon 470 bin lira ve ihtiyaç kredileri 1 trilyon 658 milyar 85 milyon 627 bin lira düzeyinde yer aldı. Bireysel kredi kartları ise toplamda 2 trilyon 184 milyar 884 milyon 565 bin liraya ulaştı. TCMB dahil, bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, 5 Haziran ile biten haftada 26 milyar 688 milyon 724 bin lira artarak 18 trilyon 365 milyar 984 milyon 816 bin liraya yükseldi.

MEVDUATTA AZALMA GÖRÜLDÜ

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 5 Haziran ile biten haftada 104 milyar 403 milyon 751 bin lira düşüş yaşayarak 23 trilyon 150 milyar 402 milyon 798 bin lira seviyesinden 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 47 bin liraya geriledi. Bu süreçte, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,5 oranında bir azalma ile 12 trilyon 715 milyar 28 milyon 671 bin lira oldu. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,7 düşüş ile 7 trilyon 431 milyar 497 milyon 43 bin liraya düştü. Bankalardaki toplam YP mevduatı, geçen hafta 228 milyar 816 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bunun 190 milyar 552 milyon doları yurt içinde ikamet eden kişilerin hesaplarında toplandı.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN YABANCI PARA MEVDUATI

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler ışığında 5 Haziran itibarıyla 2 milyar 595 milyon dolarlık bir düşüş kaydedildi. Bu veriler, bankacılık sektöründeki döviz hareketliliğini ve vatandaşların tasarruf davranışlarını göstermesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.