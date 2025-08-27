Yurtdışından Alışverişte Vergi Düzeni Değişecek

GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ LİMİTİ KALKABİLİR

Türkiye’de gümrüksüz yapılan online alışverişte mevcut 30 euroluk limitin kaldırılma ihtimali gündemde. Bu değişiklikle, yurtdışından sipariş edilen tüm ürünler normal ithalat rejimine tabi hale gelecek. Ürün türüne göre uygulanacak olan gümrük vergisi, yüzde 20 KDV ve gerektiğinde ÖTV gibi ek masraflarla birlikte, alışverişi daha karmaşık ve maliyetli bir hale getiriyor. Konuyla ilgili olarak geçen yıl EKONOMİ gazetesine bilgi veren bir kaynak, “Konu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de gündeminde. Çin kaynaklı e-ticaret sitelerinin Türkiye’ye satışları aylık 300 milyon doları geçti. Her gün 10 milyon dolar demek bu. Mevzuata aykırı ürünler çok daha rahat bir şekilde giriyor. 30 euroluk limitin sıfırlanması ile ilgili çalışma devam ediyor. Bu konu ile ilgili her ürün gümrük mevzuatına tabi olmalı. Bunun için Ticaret Bakanlığı yetkilileri çalışıyor. Tahammül edilecek tarafı kalmadı. Gelen her ürün gümrük mevzuatına tabi olmalı” açıklamasında bulundu.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN YALANLAMA

Gümrüksüz alışveriş döneminin sona ereceğine dair iddialar sonrası Ticaret Bakanlığı kaynakları CNBC-e’ye bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sektörün bu yönde uzun süredir bir çalışması var. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın limitlerin düşürülmesine ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışması yok. Bu yönde atılmış bir adım da yok” denildi.

Temu’nun Avrupa Birliği’nde 92 milyon, Shein’in ise 130 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. 2024 yılında AB’ye 4,6 milyar dolarlık 150 euro altı paket girişi olduğu belirtiliyor. Bu rakam, 2023 yılına göre iki katına, 2022’ye göre ise üç katına tekabül ediyor ve bunların yüzde 91’i Çin’den geliyor. Temu, Türkiye’de de 7 milyon erişim aldığını bildirdi ve Temmuz 2025’te kullanıcı sayısının 29 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

ENFLASYON VE VERGİ ORANLARI ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2025 yılının ilk altı ayında e-ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 155 milyar 381 milyon TL’ye ulaştı. Bu alanda tüm zamanların rekoru kırılırken, aynı dönemde yabancı kartlarla Türkiye’den yapılan online harcamalar ise sadece yüzde 7,4 artarak 83 milyar TL’ye çıktı. Temu, birçok kullanıcıda sosyal medya bağımlılığına yol açan bir platform olarak dikkat çekiyor. Elektronik, ayakkabı ve tekstil gibi birçok sektör de bu durumdan olumsuz etkileniyor.

TEMU’NUN UCUZ FİYAT POLİTİKASI

Temu’nun bu kadar düşük fiyatlarla ürün satabilmesinin sebepleri arasında, şirketin Çin merkezli olması ve doğrudan üreticilerle bağlantı kurması yer alıyor. Aracıların devre dışı bırakılması ürünlerin daha uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşmasını sağlıyor. Temu’nun sahibi olan PDD Holdings, bu alanda ölçek avantajı elde ederek bazı ürünleri en düşük fiyata sunabiliyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’nde 150 euro altındaki ve Türkiye’de 30 euro altındaki siparişlerde gümrük vergisi muafiyeti bulunuyor, bu da Temu’ya avantaj sağlıyor. Çin hükümeti, e-ihracatı desteklediği için lojistik maliyetleri de düşük tutuluyor.

ONLINE DIŞ TİCARETİN ZORLAŞMASI

Türkiye’de yurtdışından yapılan 30 euroya kadar alışverişlere basitleştirilmiş vergi sistemi uygulanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen siparişlerde yüzde 30, AB dışından gelenlerde ise yüzde 60 oranında gümrük vergisi tahsil ediliyor. Ancak alışveriş tutarı 30 euronun üzerine çıktığında, normal ithalat rejimi devreye giriyor ve ürün türüne göre değişen gümrük vergisi uygulanıyor. Bu durumda, ürün cinsine göre KDV, ÖTV ve gümrük masrafları da ekleniyor. Yani 30 euro üzerindeki alışverişlerde her bir ürün grubunun farklı yükümlülükleri oluyor.