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Yusuf Demir Parladı: 1 Gol, 2 Asist

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GALATASARAY’IN KUPA PERFORMANSI

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Boluspor’a karşı 4-1’lik bir galibiyet elde etti. Bu zafer, rotasyonda daha az şans bulan oyuncuların başarılı performanslarıyla ön plana çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip, deplasmandaki maçta geriden gelerek bu skoru yakaladı. Özellikle süre bulmakta zorlanan futbolcuların katkıları, takım memnuniyetini artırdı.

AHMED KUTUCU’NUN ETKİSİ

Ahmed Kutucu, ilk 11’de yer aldığı Gaziantep maçında kaydettiği golün ardından, Boluspor karşısında da etkili bir görüntü sergileyerek skoru 1-4’e getiren golü attı. 24 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla takımda önemli bir yer edindi. Alvaro Morata, Boluspor’daki ilk golünü attıktan sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki bütün insanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten dolu dolu geçti. Burada evimde hissediyorum” dedi. Morata, takım arkadaşlarının desteklerinden bahsederek, Avrupa Ligi maçı için heyecanını dile getirdi.

GENÇ YETENEKLERİN ÖNE ÇIKMASI

Ligde şans bulamayan Eyüp Aydın, Türkiye Kupası’nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Sol ayağıyla attığı nefis gol, izleyicilerden büyük alkış aldı. Genç oyuncu, top ayağına geldiğinde gol atacağına emin olduğunu belirtti. Ayrıca, Yusuf Demir de maçta attığı 1 gol ve yaptığı 2 asist ile parladı. Takımda yer açılması amacıyla gönderilmesi düşünülen Demir, ikinci yarıda takıma katkı sağlayabileceğini göstererek, “Süre buldukça elinden gelenin en iyisini vereceğim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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