Yusuf Dikeç: En Büyük Motivasyonum Kazanmak

YUSUF DİKEÇ’İN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Hırvatistan’da gerçekleştirilen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, en büyük motivasyonunun ülkesine katkı sağlamak ve katıldığı her yarışmayı kazanmak olduğunu ifade ediyor. Dikeç, AA muhabirine verdiği röportajda, Osijek şehrindeki etkinlikte Türk milli takımının 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile 40 ülke arasında ilk sırada yer aldığını hatırlattı. Cumhuriyet ile yaşıt Türkiye Atıcılık Federasyonu, tarihinde ilk kez bu kadar çok madalya alarak uzun süredir yaşadığı başarı açlığını gidermiş oldu. Dikeç, bu durumun kendilerini çok mutlu ve gururlu hissettirdiğini aktardı.

EKİP ÇALIŞMASININ ÖNEMİ

Başarının bir ekip çalışması olduğunu vurgulayan Dikeç, “Çalışmanın sonucunda ancak başarıya ulaşabiliyorsunuz” diyor. Daha önce de dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları gibi önemli etkinliklerde şampiyonluk yaşadığına dikkat çeken Dikeç, yalnız olmanın verdiği zorluğun şimdi daha güçlü bir ekip ile değiştiğini belirtip, “Çünkü etrafımda başarılı takım arkadaşlarım, daha yetenekli gençler var. Bunlar, bayrağımızı daha ileriye taşıyacak” şeklinde konuştu.

ATICILIĞIN GÜZELLİĞİ

Yusuf Dikeç, atıcılığın gerçekten güzel ve elit bir spor olduğunu ifade ederek, ailelere şu tavsiyeyi veriyor: “Gençleri mutlaka atıcılık sporuna gönderin.” Atıcılık sporunun hem bedeni hem de ruhu olgunlaştırdığını belirten Dikeç, bu sporun konsantrasyonu ve odaklanmayı geliştirdiğini, özellikle küçük yaşlardaki çocukların ders çalışırken odaklanma konusunda ilerleme kaydedeceklerini söyledi.

ATIS SPORU VE ŞİDDET KAVRAMI

Dikeç, atıcılığın bazen şiddet ile ilişkilendirildiğini fakat buna katılmadığını belirterek, “Genelde şu örneği veriyorum. Voleybolcular için voleybol topu ne anlama geliyorsa, atış sporunu yapanlar için de tabanca o anlama geliyor.” ifadelerini kullandı. “Antrenman yapacağı zaman salonuna gidiyor, müsabakasını yapıyordur. Bizim atıcılar için de bu aynı.” diyen Dikeç, bu eğitimi alan gençlerin silahı; düğünlerde veya bayramlarda kullanmadığını, bunun son derece tehlikeli olduğunu bildiklerini ifade etti.

ATEŞ SPORU VE GELECEK

Net bir şekilde yetenekli atıcıların bulunduğunu belirten Dikeç, “Bu ülkede tabii ki başarılı birçok spor dalı var” diye konuştu. Ancak kendisine göre, yetenekli gençlerin çıkmasıyla atıcılığın da Türkiye’nin lokomotif spor branşlarından biri haline geleceği görüşünde. Gelecek olimpiyatlarda daha fazla madalya kazanacaklarına inandığını belirtti.

BAŞARI İÇİN GEREKENLER

Atıcılıkta başarı için gereken en önemli özellikleri ise Dikeç, “Kendinizi kontrol edebilmeniz, soğuk kanlı olabilmeniz gerekiyor” sözleriyle özetliyor. Duyguların spora karıştırılmaması gerektiğini savunan Dikeç, milli atıcıların normal hayatta da genelde sakin ve soğukkanlı bir yapıya sahip olduğunu ifade ediyor.

YUSUF DİKEÇ’İN ROL TEKLİFİ

“The Day Of The Jackal” dizisinin tanıtımında yer aldığını belirten Dikeç, dizide oynaması için de teklif aldığını, ancak Los Angeles 2028 Olimpiyatları’nı hedeflediği için bu teklifi kabul etmediğini vurguladı. “Benim en iyi yaptığım iş atıcılık sporu” diyen Dikeç, 2028 yılına kadar bu alandaki kariyerine devam edeceğini belirterek, “Allah ömür verirse de 2028’de artık bu işi noktalayacağız.” şeklinde görüş belirtti.