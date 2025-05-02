Dünya

Yusuf Et Çelik Döner K. İlan Etti

yusuf-et-celik-doner-k-ilan-etti

EKONOMİK ZORLUKLAR FİRMALARI ETKİLİYOR

Ekonomideki dalgalanmalar, artan maliyetler ve finansmana erişim sorunu şirketleri çeşitli zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Bu durum, Bursa’da uzun yıllardır faaliyet gösteren ve şehrin tanınan mekanlarından biri olan Yusuf Et Çelik Döner’i de etkiledi. Firma, mevcut ekonomik sıkıntılar nedeniyle mahkemeye konkordato talebiyle başvurdu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Yusuf Et Çelik Döner’in konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, firmanın iflasını önlemek için üç aylık bir geçici mühlet kararı verdi. Bu süre zarfında, firma mali yapısını yeniden düzenlemek için çeşitli adımlar atacak.

HAKİM, KISITLAMALAR GETİRDİ

Mahkeme, süreçle ilgili bazı kısıtlama kararları aldı. Şirketin ve ortaklarının sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların devri yasaklandı. Ayrıca, firmaya yönelik haciz ve icra işlemleri geçici olarak durduruldu. Bu önlemler, Yusuf Et Çelik Döner’in mevcut durumunu stabilize etmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Hindistan’da Okul Yemeğinden Yılan Çıktı

Hindistan'daki bir okulda, öğrencilerin yemeğinden yılan kalıntısı çıkmasının ardından yüzlerce öğrenci zehirlendi. Olay, halkın tepkisini çekerek sokaklarda protestolara neden oldu.
Dünya

ABD Uyardı: Kore’ye Gitmeyin

ABD, Kuzey Kore’ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına yönelik uyarısını sıklaştırarak "gitmeyin" ifadesiyle güncelledi ve ülkedeki hayati risklere dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.