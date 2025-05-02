Yusuf Et Çelik Döner K. İlan Etti

EKONOMİK ZORLUKLAR FİRMALARI ETKİLİYOR

Ekonomideki dalgalanmalar, artan maliyetler ve finansmana erişim sorunu şirketleri çeşitli zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Bu durum, Bursa’da uzun yıllardır faaliyet gösteren ve şehrin tanınan mekanlarından biri olan Yusuf Et Çelik Döner’i de etkiledi. Firma, mevcut ekonomik sıkıntılar nedeniyle mahkemeye konkordato talebiyle başvurdu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Yusuf Et Çelik Döner’in konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, firmanın iflasını önlemek için üç aylık bir geçici mühlet kararı verdi. Bu süre zarfında, firma mali yapısını yeniden düzenlemek için çeşitli adımlar atacak.

HAKİM, KISITLAMALAR GETİRDİ

Mahkeme, süreçle ilgili bazı kısıtlama kararları aldı. Şirketin ve ortaklarının sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların devri yasaklandı. Ayrıca, firmaya yönelik haciz ve icra işlemleri geçici olarak durduruldu. Bu önlemler, Yusuf Et Çelik Döner’in mevcut durumunu stabilize etmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.