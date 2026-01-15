Yusuf Tekin’den Yarıyıl Tatili Mesajı: Öğrencilere ve Velilere Tavsiyeler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili nedeniyle öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bir mesaj gönderdi. Mesajında, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte, öğrencilere karne heyecanını paylaştığını ifade eden Tekin, tüm öğrencilere ve öğretmenlere mutlu, sağlıklı ve verimli bir tatil dileğinde bulundu.

OLGUNLAŞAN EĞİTİM SÜRECİ

Her eğitim dönemi, öğrencilerin gelişimi, öğretmenlerin rehberliği ve velilerin desteğiyle güçlü bir bütün oluşturduğunu belirten Tekin, “Geride kalan bu dönem de ders ve sınavların ötesine geçen, emekle ilerleyen, süreklilik içinde olgunlaşan bir eğitim süreci olarak tamamlandı.” dedi. Bu süreçte öğrenimine kararlılıkla devam eden öğrencilere, gelişimlerine rehberlik eden öğretmenlere, okullarda sorumluluk alan yöneticilere ve çocuklarının yanında olan velilere teşekkür etti.

AİLENİZLE NİTELİKLİ ZAMAN GEÇİRMENİZİN ÖNEMİ

Tekin, eğitim sürecinin bireylerin kendilerini tanımalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve sorumluluk duygusu geliştirmelerine olanak tanıyan çok yönlü bir yolculuk olduğunu vurguladı. Ayrıca, her yarıyıl sonunun, kazanımları gözden geçirip yeni döneme daha bilinçli hazırlanmak açısından kıymetli bir durak olduğunu söyledi. “Eğitim, sonuçtan çok süreçle anlam kazanır. Yarıyıl tatili, dinlenmenin yanı sıra kendinizi yeniden keşfetmeniz için de önemli bir fırsattır. Bu dönemde kitaplarla buluşmanızı, ilgi alanlarınıza zaman ayırmanızı ve ailenizle nitelikli vakit geçirmenizi önemsiyorum.” ifadesine yer verdi.

EKRANLARA HAPSOLMAMAK GEREKİR

Tekin, Bakanlıkça hazırlanan erişilebilir tatil kitapları ve zanaat atölyeleriyle, öğrencilere üretmeyi, emeğin ve sabrın değerini deneyimleyecekleri alanlar sunduğunu belirtti. Üretmenin verdiği mutluluğun, insanın kendine olan güvenini artıracağını ve emeğin değerini öğreteceğini vurguladı. Ayrıca, tatil günlerinde ekranlara hapsolmamayı gerektiğini ifade eden Tekin, “Dijital araçlar hayatımızın doğal bir parçasıdır; fakat teknoloji kullanımını bilinçli ve dengeli sürdürmek, zamanınızı ve enerjinizi korumanın en iyi yoludur.” açıklamasında bulundu.

YÜKSEK POTANSİYEL KARNELERLE ÖLÇÜLEMEZ

Kitaplarla yeni dünyaların keşfedilmesi, müze gezileri, doğayla temas ve yeni beceriler edinmenin öğrenme sürecine önemli katkılarda bulunacağını ifade eden Tekin, “Her biriniz, potansiyeli yüksek ve değerli bireylersiniz; bu potansiyel asla yalnızca karnelerle ölçülemez.” sözlerini kaydetti. Eğitim sürecinin bir milletin geleceğini inşa eden uzun ve kapsamlı bir yolculuk olduğunu belirten Tekin, öğretmenlerin bu süreçteki kilit rolüne dikkat çekti.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Tekin, “Bu modelin eğitim sistemimizde kalıcı bir yer edinerek kuşaktan kuşağa güçleneceğine olan inancım, sizlere duyduğum güvenin doğal bir sonucudur.” diyerek, öğretmenlerin eğitim politikalarının daha sağlam bir zemin oluşturmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, birinci yarıyıl boyunca gösterdikleri özveri için öğretmenlere teşekkür ederek, tatilin dinlenme ve yenilenme fırsatı olmasını umduğunu iletti.

TEKNOLOJİDE DENGEYİ SAĞLAMAK GEREKİYOR

Velilerin, çocukların eğitim yolculuğundaki desteklerinin sürecin en önemli tamamlayıcısı olduğunu dile getiren Tekin, “Yarıyıl tatili, çocuklarla daha fazla vakit geçirmek, dinlemek ve birlikte düşünmek için önemli bir fırsattır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu süreçte teknoloji kullanımında denge sağlanmasının önemine vurgu yaparak, “Kitap okuma ve birlikte üretme gibi etkinliklere imkan tanımanız, çocuklarınızın gelişimine büyük katkılar sunacaktır.” önerisinde bulundu.

REHBERLİK EDEN KAYNAKLAR

Tekin, ebeveynlerin zaman zaman çocuğuna sağlıklı rehberlik edebilme noktasında kendilerine sorular sormalarının faydalı olacağını belirtti. Bu bağlamda, Velivizyon ve Aile Bülteni gibi çalışmaların, ebeveynlerin rehberlik etmelerine yardımcı olacak önemli kaynaklar sunduğunu kaydetti. Mesajını, tüm eğitim camiasına huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili dileyerek sonlandırdı.