Yusuf Tekin’den YKS Değişikliği Açıklaması

DEĞİŞİM GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE VURGU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vav TV’de Hasan Basri Karadeniz’in sunduğu “Gençlerle Baş Başa” programında öğrencilere eğitimle ilgili değişimlerin detaylarını aktardı. Eğitim alanında yapılan değişikliklerin önemine değinen Tekin, karar alırken “kılı kırk yararak” hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, “Aldığınız karar hep birileri tarafından eleştiri konusu olabiliyor, bir kısmı tasvip ediyor, bir kısım karşı çıkıyor.” dedi. Bakan Tekin, iki seçeneğin mevcut olduğunu ifade ederek, bunlardan ilki doğru adımlar atarak çocukları ve gençleri sağlam bir şekilde yetiştirmek; ikincisi ise popülist yaklaşımlar sergileyip siyasi kariyer düşünmek olduğunu belirtti. Bu anlamda, “Sizin beni seveceğiniz, ‘Çokça tatil yapın, gezin, okul önemli değil.’ tarzından… Biz birincisine talip olduk.” şeklinde konuştu.

EĞİTİMİN GELECEĞİ İÇİN ÇABA

Tekin, eğitim sisteminin geleceği için kapsamlı ve doğru kararlar almaya hazırlandıklarını vurgulayarak, bunun için çaba sarf ettiklerini aktardı. “İnanın gecemizi gündüzümüze katıp sizin için çaba sarf ediyoruz.” diyerek, eğitimdeki dönüşüm sürecinin gerekliliğini ve bu konuda gösterdikleri azmi ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığının, toplumsal değişimlere ve yeniliklere en hızlı şekilde adapte olması gereken bir bakanlık olduğunu belirten Tekin, bu hedefe ulaşma konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini kaydetti.