Yusuf Yazıcı’dan Talihsiz Sakatlık Haberi!

TRANSFERİN İLK MAÇINDA SAKATLIK ŞOKU

Yusuf Yazıcı, yeni transfer olduğu Olympiakos ile Asteras Tripolis’e karşı oynadığı ilk maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maç, Yunanistan Süper Ligi’nde gerçekleşti ve Yusuf, takımının 1-0 kaybettiği karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna dahil oldu.

MÜSABAKA SONRASI KÖTÜ HABER

Karşılaşmanın son anlarında sakatlanan Yusuf Yazıcı’nın durumu endişe verici olarak değerlendiriliyor. İddialara göre, genç oyuncunun bu sezonun geri kalanını kaçıracağı belirtildi. Takımının hedeflerine katkı vermek isteyen Yazıcı’nın yaşadığı bu sakatlık, kulüp ve taraftarlar için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.