Yusufeli’nde Su Altındaki Köyler Ortaya Çıktı

YUSUFELİ BARAJI İNŞASI TAMAMLANDI

Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine projelendirilip 26 Şubat 2013’te temeli atılan Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali inşası tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olma özelliğini taşıyan bu proje, inşaat sürecinde Yusufeli halkının su altında kalan köylerinden yeni yerleşim alanlarına taşınmasını sağladı.

SU TUTMAYA BAŞLADIĞI YIL

Yusufeli Barajı, 2022 yılında su tutmaya başladı. Bu süreçte, barajın etkisiyle Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köyleri su altında kaldı. Kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olarak belirlenen barajda, su seviyesinde yaklaşık 60 metre çekilmesi, daha önce su altında kalmış olan Tekkale, Meşecik ve Çeltikdüzü’ndeki bahçelerin, evlerin, okulların ve yolların gün yüzüne çıkmasını sağladı. Yeniden ortaya çıkan eski yerleşim alanlarını görmek isteyen ziyaretçiler, bu anları duygusal bir şekilde karşıladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Su altında kalan köyünü ziyaret eden Sercan Kaya, “Barajdaki su çekildi. Burada bu yıl fazla kar yağdı. Buradaki durum bizi üzse de devletimize faydalı olacak. Burada bulunan cami tamamen su altındaydı. Bu cami 200 hanelik bir köyün 500 kişisine tanıklık eden bir camiydi; duygulanmamak elde değil. Elektrik üretilebilsin diye geçmişimizi feda ettik” şeklinde konuştu.

ANILARLA DOLU KÖY

Şenol Şahin, köyün yıllarca anılarla dolu olduğunu dile getirerek, “Bu köyde 25 yıl boyunca şoförlük yaptım; çok anılarım var. Sular geri çekilince okuduğumuz okul, camiler, yollar ve köy meydanı ortaya çıktı. Moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz. Çok insan geldi, geçti. Burada çok emeğimiz var; bu yüzden duygulanıyoruz” dedi.

GEÇMİŞE DÖNÜŞÜ ÖZLÜYOR

Mustafa Penek ise su altında kalan köyündeki eski günlerini özlediğini belirtti. “Bu yollardan köylerimize gider, gelirdik. Şimdi su çekilmiş, kale ve yollarımız meydana çıkmış. Köyleri görünce insan duygulanıyor. Eski günlerimizi hatırlıyor, özlüyoruz” diye ifade etti.