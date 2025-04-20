“Yutucu Kurye” Türk Baronu Yakalandı!

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Uyuşturucu kaçakçısı Ferudun Müldür, sekiz yıl önce “Suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra kayıplara karıştı. Müldür hakkında kırmızı bülten çıkarılınca, iki yıl önce Ekvador sınırından kaçak yollarla Kolombiya’ya geçtiği tespit edildi. Bogota’da kaldığı süre zarfında Müldür’e bir türlü ulaşılamadı.

KURYELERİN MİDELERİNDE KOKAİN TAŞITIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, Kolombiya’da uyuşturucu ticaretine devam eden Müldür, kısa sürede Güney Amerika’dan Avrupa’ya kokain ticareti yapan uluslararası bir suç örgütünün lideri durumuna geldi. Müldür, “yutucu kurye” yöntemiyle uyuşturucuları kuryelerin midelerinde taşımaya başladı. Bu yöntemle, Nijerya asıllı 22 yaşında bir kadın kuryesi, Sao Paulo’dan hava yoluyla İstanbul’a geldiğinde midesinde 1 kilogram ağırlığında 82 kapsül ile yakalandı.

TESLİM OLMA İŞLEMLERİ

Ferudun Müldür, önceki gün İnterpol’e başvurarak teslim oldu ve Güney Amerika’ya sığınma talebinde bulundu. Ancak, savcılık bu talebi kabul etmedi.