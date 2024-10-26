Yüzerek Yunanistan’a Geçiş Girişimi Engellendi

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI DEVAM EDEN MÜCADELE

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Alınan bilgilere göre, Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri devriye sırasında Yunanistan’ın Sisam Adası’na yasa dışı yoldan geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Yakalanan düzensiz göçmenlerle birlikte bazı deniz malzemeleri de ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından, yakalanan düzensiz göçmenler GÖKSEM’e teslim edildi. Bu tür önlemler, göçmen kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.