“Yüzlerce Kişiyi Dolandırarak Yurt Dışına Kaçtı”

BELLAPAİS GÜZELLİK MERKEZİ’NDE KRİZ BÜYÜYOR

Adana’da tanınmış güzellik merkezlerinden biri olan Bellapais’in sahibi Sinem Çekinmez, yüzlerce çalışanı ve müşteri mağdur ederek yurt dışına kaçtığı iddiası ile gündemde. Çekinmez’in, düşük fiyatlarla hizmet paketleri satarak ve çalışanlarının maaşlarını ödemeyerek yaklaşık 500 milyon TL değerinde bir vurgun yaptığı öne sürülüyor. Ayrıca, işletmenin sosyal medya hesaplarının kapatılması ve faaliyetlerin aniden durdurulması, yapılan iddiaları daha da güçlendirdi.

ŞİRKETİN KÖKLÜ GEÇMİŞİ VE İDDİALAR

Bellapais Güzellik Merkezi, Adana’da üç şubesi ile faaliyet gösterirken geniş bir müşteri kitlesine sahip olan köklü bir markaydı. 2003 yılında Sinem Çekinmez tarafından kurulan merkez, yenilikçi uygulamaları ve müşteri odaklı hizmetleri ile tanınmıştı. Ancak son dönemde, Çekinmez’in müşterilere piyasa değerinin altında hizmet paketleri sattığı, bu ödemeleri peşin aldığı iddiası ile ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Çalışanlarına ise 3 ila 5 aydır maaş ödemediği, bankalardan ve esnaf kooperatiflerinden büyük miktarda kredi çektiği ve tedarikçilere borçlarını ödemediği belirtildi. 17 Nisan 2025 sabahı, yurt dışına kaçtığı haberini alan çalışanlar, merkez şubesine ve M1 Tepe AVM’deki diğer şubelere giderek tepkilerini gösterdi. Alacaklarına karşılık yarı boş bir şubede yaşanan olaylarda çalışanlar, güzellik cihazları, bilgisayarlar, mobilyalar, tablolar ve saksılar gibi eşyaları araçlarına yükledi. Bu durum, Adana’da büyük bir infial yarattı ve Bellapais’in şubelerinde haciz işlemleri başlatıldı.

MAĞDUR ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLER HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYOR

Bellapais’in kapanması, çalışanlar ve müşteriler arasında önemli bir mağduriyet yarattı. Çalışanlar, birikmiş maaşlarını, kıdem tazminatlarını ve sosyal güvence primlerini alamadıklarını belirtirken, müşteriler ise ödedikleri hizmet paketlerinin karşılığını alamadıkları için isyan etti. Mağdurlardan Refik Yeşil, “Herkes hakkını aramak için burada. İşletme sahibi yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti,” diyerek tepkisini dile getirdi. Hem çalışanlar hem de müşteriler Adana Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatmaya hazırlanıyor. Adana Emniyeti, Çekinmez’in kaybolması ile ilgili soruşturma başlatırken, Çekinmez’e ait olduğu belirtilen üç iş yeri ve ikamet adresinde polis baskınları yapıldı. Ancak resmi kaynaklar, Çekinmez’in yurt dışına çıkışı ile ilgili somut bir bulguya henüz ulaşamadı. Adana Ticaret Odası ve ilgili meslek kuruluşları, durumu yakından takip ederek sektörel denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

ÇEKİNMEZ’DEN ÇALIŞANLARA DÜŞKÜN BİR MESAJ

Sinem Çekinmez, yurt dışına gittikten sonra çalışanlarının bulunduğu mesaj grubuna uzun bir özür metni gönderdi. Mesajında, “Anlatacağım ne bir başarı hikâyesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım,” diyen Çekinmez, son iki ayda çalışanlara yük bindirdiğini kabul etti. Borçlarını ödemek için her yolu denediğini ve çare bulamayınca yurt dışına gitmek zorunda kaldığını öne sürdü. Çekinmez, “Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti. Kaçmak ya da unutturmak değildi niyetim,” iddiasında bulundu. Çekinmez, çalışanların şubeleri yağmaladığını belirtip “En güvendiğim insanlar, yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, gece gündüz birlikte emek verdiğim kadrom, arkamdan iş yerimi yağmalamış. Bu sadece maddi bir iflas değil, kalbimde telafisi olmayan bir kırılma.” şeklinde konuştu. Mesajında borçlarını ödemek için mücadele edeceğini ve “hâlâ maaşları ödemek için savaşan bir Sinem” olduğunu vurguladı. Ancak, çalışanlar bu mesajı “pişkinlik” olarak değerlendirerek Çekinmez’i affetmeyeceklerini ve hukuki mücadelerini sürdüreceklerini ifade etti.