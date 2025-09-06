Gündem

Yüzme Tehlikesi: Ö.K. Cezaevine Gönderildi

yuzme-tehlikesi-o-k-cezaevine-gonderildi

BOĞULMA TEHLİKESİ VE HIZLI MÜDAHALE

Ö.K. (37) isimli kişi, yüzmek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranlar, olay yerine hızlı bir şekilde müdahale ederek Ö.K.’yi denizden çıkardı. Ancak bu kişi, başkasına ait kimlik bilgilerini verdi.

GERÇEK KİMLİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASI

Polis, verilen bilgilerdeki tutarsızlıklar üzerine Ö.K.’yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte polis merkezine götürdü. Burada yapılan incelemler sonucunda Ö.K.’nin gerçek kimliği tespit edildi. Yapılan kontrollerde, Ö.K.’nin 7 ayrı suçtan arandığı ve toplamda 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Ö.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, şahsı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Kaza; Sürücü Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti, araç ise hurdaya döndü.
Gündem

Yat Ve Gemilere ÖTV Oranı Yükseldi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yat, tekne ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8'e çıkarıldı. Ayrıca, silah taşıma ve bulundurma belgelerine ilişkin harçlar da arttı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.