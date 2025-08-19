Yüzünüzdeki “ölüm üçgeni”ne dokunmayın!

SON DÖNEMDEKİ RİSKLER

Türkiye’deki pek çok insan, ara sıra aynanın karşısında istenmeyen sivilcelerle mücadele ediyor. Ancak, bu durumu daha ciddi bir hale getirmemek gerekir. Ünlü doktor Mehmet Öz, “ölüm üçgeni” olarak adlandırdığı bölgenin risklerini dikkat çekici bir şekilde açıkladı. Burun ucundan dudak kenarlarına kadar olan bu alan masum görünse de ciddi sağlık sorunları barındırıyor. Dr. Öz’ün net uyarısı şöyle: “Bu bölgeyi kurcalarsanız, enfeksiyon beyninize ulaşabilir!”

ÖLÜM ÜÇGENİ HAKKINDA BİLGİLER

Dr. Mehmet Öz, yüzümüzdeki burun köprüsünden dudak kenarlarına uzanan üçgen şeklindeki alanın “ölüm üçgeni” olarak tanımlandığını belirtiyor. Bu süreç neden bu kadar tehlikeli? Çünkü bu bölgedeki damarların doğrudan beyne bağlantısı bulunuyor. Sivilce sıkmak veya burun kılı çekmek gibi basit hareketler, eğer ciltte küçük yaralar oluşturuyorsa, bakterilerin vücuda girmesine yol açabiliyor. Bakterilerin neden olduğu sağlık problemleri arasında kavernöz sinüs trombozu, menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi durumlar yer alıyor. Nadir de olsa bu meseleler ölümcül riskler taşıyabiliyor. Öz, CNBC’nin Squawk Box programında, “Bu bölgedeki bir enfeksiyon cildi aşıp beyninize ulaşabilir” diyerek riskleri gözler önüne serdi.

Sivilce görünce sıkma konusunda dayanamıyorsanız, Dr. Öz’ün önerisi sizi şaşırtabilir: İğneyle delin! Ancak bu yöntem düşünüldüğü kadar korkutucu değil. Daily Mail’de yer alan bilgilere göre, Öz bir maket üzerinden bu işlemi gösterdi. Alkolle dezenfekte edilmiş bir iğneyle, sivilcenin sadece beyaz kısmını (daha doğrusu ölü deriyi) paralel bir şekilde delmek öneriliyor. Bu yöntem, sivilcelerden kurtulmanın daha güvenli bir yolunu sunuyor.