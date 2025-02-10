Zaferi Kızıyla Kutlayan Ünlü Oyuncu

BRADLEY COOPER’IN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Ünlü aktör Bradley Cooper, Philadelphia Eagles’ın Kansas City Chiefs’i yenerek şampiyonluk kupasını kazanmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı. Kendisi de sıkı bir Eagles taraftarı olarak takımının bu başarısına duyduğu mutluluk dikkat çekiciydi.

KIZI İLE BİRLİKTE MAÇA GELDİ

Cooper, takımının daha önceki karşılaşmalarını yakından takip ederek final maçında kızı Lea ile birlikte stadyumda yer aldı. Yakında 8 yaşına girecek olan Lea, babasının elini bir an olsun bırakmadı. Şampiyonluk anında sahaya inen Cooper, sevinç gösterisi yaparken Lea, çevresini merakla izleyerek herkesin ilgisini çekti.