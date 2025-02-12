Zahide Yetiş’ten Kadına Şiddet Tepkisi

TBMM KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu’nun başkanlığı altında bir araya geldi. Komisyona, taciz, tecavüz, ihanet ve çarpık ilişkilerin sıklıkla işlendiği gündüz kuşağı programlarından biri olan “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak” programının sunucusu Zahide Yetiş de katıldı. Ancak, CHP’li milletvekillerinin komisyonda yer almadığı görüldü.

ZAHİDE YETİŞ’İN İFADELERİ TEPKİ ÇEKTİ

Zahide Yetiş, “Kadına yönelik şiddet desek de kadınlar da bunu yapıyor. Çok da kadın olarak değerlendirmiyorum ben bunu.” şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti. Bu sözler, diğer katılımcılardan tepki aldı. DEM Partili vekiller, Yetiş’in söylediklerine kayıtsız kalmayarak komisyonu terk etti.

DEM PARTİLİ VEKİLLERİN TEPKİSİ

“Ben gidiş sebebinizi anlamadım, çok özür diliyorum.” diyen Yetiş’e, DEM Partili vekiller, “Önyargısız bir şekilde sizi dinlemeye geldik ama çok cinsiyetçisiniz.” yanıtını verdiler. Bu söylemler, toplantı sırasında gerilimi artırdı.