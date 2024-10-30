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Ekonomi

Zam Gündemi Yok: Doğalgaz ve Elektrik

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BAYRAKTAR’DAN ENERJİ FİYATLARI AÇIKLAMASI

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Bayraktar, enerji fiyatlarına ilişkin yapılan zamlara dair bir soruya yanıt vererek, “Ocak ayı için doğalgaz ve elektrik için zam gündemde değil” diyor. Bu açıklama sonrasında enerji piyasasındaki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

FİYAT ARTIRIMLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Enerji fiyatlarıyla ilgili ilerleyen günlerde daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor. Bayraktar’ın yaptığı açıklama, halk arasında merak edilirken, enerji fiyatlarına yönelik gelişmelerin etkileri şimdiden hissediliyor. Genel olarak enerji maliyetleri ve zamlara dair gündem devam ediyor.

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