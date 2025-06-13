Ekonomi

Zam Teklifi Belli Oldu, Bekleniyor

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HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ VE İŞÇİ BEKLENTİLERİ

Hükümetin 600 bin kamu işçisi için önerdiği zam teklifi, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 artış şeklinde oldu. 2026 yılı için önerilen zam oranları da ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 olarak belirlendi. Türk-İş, yeni bir teklif yapılmasını bekliyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin sonuçlanmasını bekliyor.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, eylem planını duyurdu. Atalay, “Salı günü randevu aldık, Çalışma Bakanlığı’nda olacağız. Çarşamba günü de Maliye Bakanlığı’nda olacağız” şeklinde bilgi verdi. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ortak taleplerini ilettiler. Bu talepler arasında 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istendi. Takip eden dönemde ise her 6 ayda yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edildi.

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