Zamanaşımına Uğrayan 732,1 Milyon Lira TMSF’ye Geçti!

MEVDUAT VE KATILIM FONLARI ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR HAKKINDA BİLGİ

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen 8’inci madde doğrultusunda, bankalar nezdindeki zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara dair listeler, şubat ayı itibarıyla ilgili bankaların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) internet sitesinde 4 ay süreyle yayımlanıyor. Bankalar nezdinde hak sahiplerinin en son yaptığı işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan hesaplar zaman aşımına uğruyor. Bu hesaplar, gelir kaydedilmek üzere TMSF’ye aktarılıyor. Bu yıl itibarıyla en son 2014’te işlem gören hesapların Fon’a devri yapılmış durumda. Zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili bankalar tarafından yapılan ilanlar çerçevesinde, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devrediliyor.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARIN TOPLAM TUTARI

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların toplam TL karşılığı yaklaşık 732,1 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Hafızalarda kalan hesaplarda unutulan tutarlar arasında 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları, 714 bin 907,82 dolar değerinde altın ve diğer kalemler yer alıyor. Bu tutarların toplamı ise 732 milyon 80 bin 374,79 lira oluyor.

TMSF’YE AKTARILAN HESAP SAYISI

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirimi yapılan toplam hesap sayısı, 2 milyon 226 bin 269 adede ulaşmış durumda. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında ise 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılında ise 1 milyon 672 bin 473 hesaptaki unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki kıymet TMSF’ye geçti.