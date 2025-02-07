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Spor

Zaniolo, 6 Şubat Depremi Anısını Paylaştı

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FUTBOLDA TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray’a 2022/23 sezonunun devre arası döneminde katılan Nicolo Zaniolo, kısa süre içinde sırasıyla Aston Villa ve Atalanta’ya kiralandı. Son olarak, İtalyan oyuncu geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar Fiorentina’ya transfer oldu. İmza töreninde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Zaniolo, Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminin etkilerine vurgu yaptı.

TÜRK HALKINA DESTEK MESAJI

Zaniolo, transfer sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklama, vefat eden Muhammed Emin Özkan için özel bir duygu taşımakta olup, Zaniolo’nun bu konuya verdiği önem dikkat çekiyor.

BABASINA SÖZÜM VAR

Zaniolo’nun açıklamaları arasında, “Babasına sözüm var” mesajı da yer aldı. Bu söz, oyuncunun hem geçmişte yaşanan trajedilere duyduğu saygıyı hem de Türk halkına olan desteğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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