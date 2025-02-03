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Zanlı Kundakçılık Suçunu Kabul Etti

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DAVADA CİNAYET VE KUNDAKLAMA SUÇLARI

Almanya’nın Wuppertal Bölge Mahkemesi’nde yürütülen davada tutuklu sanık 40 yaşındaki Daniel S, 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Daniel S, duruşmada, binayı kundakladığını kabul etti. Ayrıca, daha önce de aynı binayı kundaklama girişimlerinde bulunduğunu ifade etti.

KUNDACILIĞIN YARATTIĞI SONUÇLAR

Daniel S, Solingen şehrinde Mart 2024’te kundaklanan bir binada Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşının ölümünden ve 3 kişinin ağır yaralanmasından sorumlu tutuluyor. Bu olayda hayatını kaybedenler arasında bir bebek ve 3 yaşında bir çocuk bulunuyor. Wuppertal Bölge Mahkemesi’nde devam eden duruşmada, Daniel S’nin savunma avukatı, 21 Ocak’ta yanına alınarak yargılanmaya başlanan müvekkilinin, Solingen’deki kundaklama olayından önce uyuşturucu kullandığını belirtti.

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