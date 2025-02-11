Zelenski: Avrupa ABD’siz Güvenlik Sağlayamaz

ZELENSKİY’İN GÜVENLİK GARANTİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ukrayna’nın Başbakanı Zelenskiy, Kiev’deki başkanlık binasında İngiliz “The Guardian” gazetesine bir mülakat yaptı. Ukraynalı lider, Avrupa’nın Amerikalılardan bağımsız bir güvenlik garantisi verebileceğini savunan görüşlere katılmadığını belirtti. Zelenskiy, “ABD’siz güvenlik garantileri gerçek güvenlik garantileri değildir.” ifadesini kullanarak, Amerika’nın rolünün önemine dikkat çekti.

UKRAYNA’NIN MÜZAKERE HAZIRLIĞI VE STRATEJİLERİ

Zelenskiy, ülkesinin müzakereye açık olduğunu, ancak bu sürecin “güçlü pozisyondan” gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, Trump’ı ikna etmek amacıyla Amerikan şirketlerine kazançlı yeniden inşa sözleşmeleri ve yatırım imtiyazları teklif edeceğini kaydetti. Bu yaklaşım, Ukrayna’nın uluslararası arenada daha sağlam bir konum elde etme isteğini ortaya koyuyor.