Zelenski’den ABD’ye Tepki: Trump, Putin’e Verdi

ZELENSKİ’NİN GÖRÜŞMELER ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

Zelenski, ABC News’in “This Week” programında yaptığı açıklamalarda, Trump ve Putin’in Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin düşüncelerini paylaştı. Görüşmenin Ukrayna açısından “üzücü” olduğunu vurgulayan Zelenski, “Bence Başkan Trump Putin’e istediğini verdi” şeklinde ifadeler kullandı.

PUTİN’İN GÖRÜŞME İSTEĞİ

Zelenski, Putin’in kendisiyle görüşmeyi istemediğini, ancak Trump ile gerçekleştirilen görüşmeye büyük önem verdiğini belirtti. “Putin, orada olduğuna dair video ve görüntüleri herkese göstermeyi çok istiyor” diyen Zelenski, Putin’in Trump ile görüşmeyi çok istediğini ve bunu başardığını ifade etti. Bu durumun kendisi açısından oldukça üzücü olduğunu dile getirdi.

TOPLANTININ DETAYLARI

Trump ile Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde üç saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. ABD Başkanı, toplantı sonucunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini açıklamakla birlikte, nihai bir anlaşmaya varamadıklarını da duyurdu.

