Zelenski, Erdoğan’a Minnettarlığını İfade Etti

ZELENSKİ’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik teşekkür eden bir mesaj paylaştı. Zelenski, paylaşımında “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” ifadesini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIĞA VURGU

Ukrayna Cumhurbaşkanı, mesajında Erdoğan ile aynı görüşte olduğunu belirterek “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim” dedi. Bununla birlikte, barışın sağlanması konusundaki çabaları için de şükranlarını sundu. Zelenski, “Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” şeklinde devam etti.