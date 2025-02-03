Zelenski: Kiev Olmadan Müzakere Riskli Olur

ZELENSKİ’DEN TRUMP’A CEVAP

AP haber ajansına özel olarak konuşan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile Rus yetkililerin arasındaki ilişkilere yönelik yaptığı açıklamalara değindi. Zelenski “Onların kendi ilişkileri olabilir ama Ukrayna hakkında, biz olmadan konuşmaları herkes için tehlikeli” diyerek bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

ATEŞKES MÜZAKERELERİ HAKKINDA

Zelenski ayrıca, Rusya’nın ateşkes müzakerelerine katılma konusunda “herhangi bir taviz hakkında” konuşmaya istekli olmadığını ifade etti. Moskova’nın böyle bir geçiş dönemi boyunca “sahada üstün olduğu bir dönemde kaybetmeyi” istemediği değerlendirmesini yaptı.

RUSYA ÜZERİNE YAPTIRIMLAR

Zelenski, Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin’i “masaya getirebileceğini” ve bunu sağlamak için Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Ukrayna ordusuna verilen desteğin devam etmesini bir yöntem olarak kullanabileceğini söyledi. Ukrayna’nın alabileceği en “ucuz güvenlik garantisinin” NATO üyeliği olduğunu da vurguladı. Zelenski, Trump’ın bu adımı atması halinde Rusya karşısında jeopolitik bir zafer kazanmış olacağını savundu.