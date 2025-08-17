Zelenski: Pazartesi Günü ABD’ye Gideceğim

ZELENSKİ ABD’YE GİDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Zelenski, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin bir buçuk saatten uzun sürdüğünü ifade ederek, ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu vurguladı.

ÜÇLÜ ZİRVEYİ DESTEKLİYOR

Ukraynalı lider, ayrıca üçlü bir görüşmeyi desteklediklerini belirtti. Beyaz Saray’daki bu temasların, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından kritik bir öneme sahip olacağı değerlendiriliyor. Zelenski’nin son ABD ziyareti, Trump ile yaşanan bir tartışma sebebiyle önceden planlandığı gibi tamamlanamamıştı.

GEÇMİŞTEKİ GÖRÜŞME TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Zelenski, daha önceki bir ABD ziyaretinde, Trump ile 28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te oldukça gergin bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu ziyaret sırasında konuşulması planlanan maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı gerçekleşememiş, görüşme beklenmedik bir şekilde sona ermişti.