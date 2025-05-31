Zelenski: Rusların İstanbul’daki Planları Belirsiz

ZELENSKİ’DEN RUSYA İLE MÜZAKERELER HAKKINDA AÇIKLAMA

Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenski, Rusya’nın İstanbul’da gerçekleşecek yeni barış müzakerelerinde hangi konuları gündeme getireceğine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Gece saatlerinde geleneksel görüntülü mesajında halka hitaben bir konuşma yapan Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Savaşın sona ermesi için müttefik ülkelerle iletişim kurarak yeni diplomatik adımlar atmaya hazırlandıklarını dile getiren Zelenski, “Şimdilik, Rusların İstanbul’da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim bilgi yok, Türkiye’nin yok, ABD’nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor” dedi.

DİPLMASİ VE GERÇEK ATEŞKES BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini aktaran Zelenski, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dün bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Herkes, Rusya’nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik” sözlerine yer verdi.

CEPHEDEKİ DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Zelenski, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephedeki son durum hakkında bilgi aldığını belirtti. Rusya’nın saldırılarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Zelenski, “En ciddi çatışmalar Pokrovsk yönünde, Liman yönünde ve Kupyansk’ta var” dedi. Ayrıca, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesindeki askeri harekatın devam ettiğini de sözlerine ekledi.