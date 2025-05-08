Zelenski Sokağa Çıktı, Mesaj Paylaştı!

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ, ZAFER GÜNÜNÜ KUTLADI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılmasının 80’inci yıl dönümü nedeniyle Kiev’de sokakta yürüyerek bir görüntülü mesaj paylaştı. Bugünün Nazizm’e karşı zafer günü olarak anıldığını vurgulayan Zelenski, bu savaşta 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini aktardı. Zelenski, Rusya’nın yaklaşık 3 yıl önce Ukrayna’ya savaş açtığını hatırlatarak, “Maalesef 3 yıl önce aynı şey tekrar yaşandı. Tıpkı o zaman olduğu gibi Kiev semalarında yeniden hava saldırısı sirenleri çaldı ve kötülük bir kez daha topraklarımıza çöktü” ifadesini kullandı.

UKRAYNALILAR BARİŞ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Savaşa rağmen Ukrayna halkının ülkede yaşamaya devam ettiğini ve barış için gayretlerini sürdürdüğünü belirten Zelenski, “Her birimiz huzurun sağlanmasını, barışın galip gelmesini istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu. Zelenski, bu mücadele sürecinde neyin gerekli olduğunu bildiklerini ifade ederek, “Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak” dedi.

DÜNYA “KÖTÜLÜĞE” KARŞI MÜCADELE ETMELİ

Zelenski, 80 yıl önce olduğu gibi dünya genelinde “kötülüğe” karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Dünya, Rusya’nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak” açıkladı. Mesajında “Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Yaşam, her zaman geri döner” değerlendirmesinde bulundu.