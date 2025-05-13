Zelenski, Trump’ı İstanbul’a Çağırdı

Ukrayna-Rusya Savaşında Kritik Görüşmeler

Ukrayna-Rusya savaşında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen görüşmelerin gerçekleşmesi yaklaştıkça, dünyanın ilgisi İstanbul’a yoğunlaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bu zirvede yalnızca Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geleceği ifade edildi. Ukraynalı bir danışman, Reuters’a yaptığı açıklamada Zelenski’nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini aktardı.

Kremlin’den Gelen İlk Açıklama

Kremlin ise İstanbul’daki görüşmelere ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Rus heyetinin hazırlıklarına devam ettiğini duyurdu. Rusya’nın Türkiye’deki görüşmelerde kim tarafından temsil edileceği konusunun, Putin uygun gördüğünde açıklanacağı bildirildi. Zelenski’nin “Türkiye’de sadece Putin’le görüşeceğim” söylemleri ise herhangi bir yorum almaktan uzak kaldı.

Putin’in Katılımı Savaşın Seyrini Belirleyecek

Ukrayna tarafı, Kremlin’den gelen açıklamayı değerlendirdi. Ukrayna, “Putin’in İstanbul’a gelmemesi, Rusya’nın savaşı bitirmek istemediğinin kesin işareti olacaktır.” şeklinde bir ifade kullandı.

ABD Temsilcileri de Zirve için İstanbul’da Olacak

Konu hakkında bilgi sahibi olan üç kaynak, ABD’nin eski Başkanı Trump’ın danışmanı Steve Witkoff ve Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg’un, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere İstanbul’a gideceğini belirtti.

Zelenski’den Trump’a Davet

Ukrayna lideri Zelenski, ABD Başkanı Trump’ı görüşmelere davet ettiğini ancak henüz bir geri dönüş alamadığını söyledi. Trump’ın barış görüşmelerindeki varlığının Putin üzerinde etkili olabileceğini dile getiren Zelenski, “Görüşme başarısız olursa bu Rusya’nın diplomasiye hazır olmadığını gösterecektir.” şeklinde konuştu.

Erdoğan ile Öncelikli Toplantı

Zelenski, perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya geleceğini ve ardından Putin’in görüşmelere katılması durumunda İstanbul’a geçeceğini açıkladı.

Zelenski İstanbul’da Olmaya Hazır

Ukraynalı lider, savaşı sonlandırmak amacıyla Putin ile İstanbul’da buluşmaya hazır olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da programının uygun olması halinde görüşmelere katılma sinyali verdi. Rusya’nın ise zirveye katılma durumunu ve hangi seviyede katılacağını henüz belirlemediği bildirildi.