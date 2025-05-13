Zelenski, Trump’ı İstanbul’a Davet Etti

Ukrayna-Rusya SAVAŞINDA GÖRÜŞMELER İÇİN GÖZLER İSTANBUL’DA

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın dönüm noktası olması beklenen görüşmeler yaklaşırken, dünyanın dikkatleri İstanbul’a yöneldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin zirve kapsamında yalnızca Rus lider Vladimir Putin ile bir araya geleceği açıklandı. Ukraynalı bir danışman, Zelenski’nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini ifade etti.

KREMLİN’DEN İLK YORUM

Kremlin, İstanbul’daki görüşmelere ilişkin ilk açıklamasında Rus heyetinin hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Rusya’yı temsil edecek kişilerin kim olduğunu belirlemenin Putin’in uygun gördüğünde açıklanacağı ifade edildi. Zelenski’nin “Türkiye’de sadece Putin’le görüşeceğim” sözleri ise yanıt bulmadı.

RUSYA’NIN İSTANBUL’DA OLUP OLMAYACAĞI ÖNEMLİ

Ukrayna tarafı, Kremlin’den gelen açıklamanın ardından Rusya’nın görüşmelerdeki varlığını değerlendirdi. Açıklamada, “Putin’in İstanbul’a gelmemesi, Rusya’nın savaşı bitirmek istemediğinin nihai işareti olacaktır” denildi.

ABD TEMSİLCİLERİ DE ZİRVEYİ ONURLANDIRACAK

Konuya dair bilgi sahibi üç kaynağa göre, Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Perşembe günü planlanan görüşmelere katılmak amacıyla İstanbul’a gelecek.

TRUMP’A DAVET

Zelenski, ABD Başkanı Trump’ı doğrudan görüşmelere katılması için İstanbul’a davet ettiğini fakat henüz bir yanıt alamadığını duyurdu. Ukraynalı lider, Trump’ın barış görüşmelerindeki varlığının Putin üzerinde etkili olacağını vurgulayarak, “Görüşme başarısız olursa bu, Rusya’nın diplomasiye hazır olmadığını gösterecektir” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Zelenski, öncelikle perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da buluşacağını, ardından Putin’in katılımıyla İstanbul’a geçebileceğini belirtti.

ZELENSKİ, İSTANBUL’A GİDİYOR

Ukraynalı lider, savaşı sona erdirmek amacıyla Putin ile İstanbul’da görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. ABD Başkanı Donald Trump da programının uygun olması durumunda görüşmelere katılabileceğinin sinyalini verdi. Rusya tarafı ise zirveye katılım durumunu henüz netleştirmedi.