Zelenski: Türkiye Güvenlik Garantisi İstiyor

UKRAYNA GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri kapsamında yer alarak deniz güvenliğinin sorumluluğunu almak istediğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kiev ziyareti esnasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, bu güvenlik garantilerinin NATO’nun 5. maddesi gibi, yani bir üyeye yönelik bir saldırının tüm üyelere saldırı olarak kabul edilmesini sağlaması gerektiğini ifade etti. Rutte ise önceki aşamada ABD ve NATO’nun desteğiyle Ukrayna ordusunun güçlendirileceğini, ardından güvenlik garantilerinin verileceğini aktardı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE PUTİN’LE TEMASLAR

Son haftalarda, Donald Trump’ın liderlik ettiği temaslar çerçevesinde ilk durak Alaska oldu. Trump, burada Rusya lideri Putin ile savaşın seyrine dair görüşmeler gerçekleştirdi ve hemen ardından Beyaz Saray’da Zelenski’yi ağırladı. ABD Başkanı Trump daha sonra Avrupalı liderlerle Kiev’in güvenliğini masaya yatırırken, Rusya kanadı Avrupalı ülkelerin bölgeye asker göndermesine kesinlikle karşı çıktı. Moskova, böyle bir adımı bölgenin NATO’ya teslimi olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Uluslararası medya kuruluşları, bu durumu “Light-NATO” olarak nitelendirdi ve Avrupa ülkelerinin de bu duruma pek sıcak bakmadığı görüldü. Brüksel, Romanya’daki NATO üssüne F-35 uçaklarının konuşlandırılmasını talep ediyor.

TOPRAK TAKASI ÖNERİLERİNE YANIT

Reuters’ın paylaştığı bilgilere göre, Putin Ukrayna’dan Donbas’taki işgal altındaki bölgelerden feragat etmesini talep etti. Bunun karşılığında Rusya, Kharkiv, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerinin bazı kısımlarını geri verebileceğini ileri sürdü. Yani savaşın sona ermesi için “Donbas Rusya’ya, bazı diğer bölgeler Ukrayna’ya” şeklinde bir toprak değişimi önerisi gündeme geldi. Zelenski yönetimi bu teklife kesin bir karşı duruş sergiledi. Ukrayna Anayasası’na göre toprak devrinin mümkün olmadığını belirten Zelenski, “Ukrayna toprağı pazarlık konusu yapılamaz” sözleriyle toprak takası fikrini reddetti. Ancak ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında Zelenski’nin bazı fedakarlıklar yapması gerektiğini hatırlatmıştı.