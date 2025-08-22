Zelenski: Türkiye Güvenlik Garantisi İstiyor

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin bir parçası olma isteğini ve deniz güvenliğini üstlenme arzusunu dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kiev ziyareti sırasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin, NATO’nun 5. maddesi gibi olmasının gerektiğini vurguladı. Bu madde, bir üye ülkeye yönelik bir saldırının tüm üyelere yönelik bir saldırı olarak kabul edilmesini içeriyor. Rutte ise, ilk aşamada ABD ve NATO desteğiyle Ukrayna ordusunun güçlendirileceğini, ardından güvenlik garantilerinin verileceğini ifade etti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE ULUSLARARASI TEMASLAR

Donald Trump’ın liderlik ettiği barış görüşmelerinin ilk durağı Alaska oldu. Trump, burada Rusya lideri Putin ile savaşın seyrine dair bir görüşme gerçekleştirdi ve hemen ardından Beyaz Saray’da Zelenski’yi ağırladı. ABD Başkanı Trump, daha sonra Avrupa’daki liderlerle Ukrayna’nın güvenliğini masaya yatırdı. Rusya kanadı, Avrupalı ülkelerin bölgeye asker göndermesine kesin bir şekilde karşı çıkıyor. Moskova, bu tür bir adımın bölgenin NATO’ya teslim edilmesi olarak değerlendirebileceğini belirtiyor. Uluslararası medya kuruluşları ise bu durumu ‘Light-NATO’ olarak tanımlıyor. Avrupa ülkeleri ise mevcut durumda buna sıcak bakmıyor. Brüksel, Romanya’daki NATO üssüne F-35 uçaklarının konuşlandırılmasını talep ediyor.

TOPRAK DEĞİŞİMİ ÖNERİLERİ

Reuters’ın haberine göre, Putin, Ukrayna’nın Donbas’taki işgal altındaki bölgelerden feragat etmesini istedi. Bunun karşılığında Rusya, Kharkiv, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerinden bazı yerleri geri verebileceğini ileri sürdü. Bu duruma göre savaşın sona ermesi için “Donbas Rusya’ya, bazı diğer bölgeler Ukrayna’ya” biçiminde bir toprak değişimi gündeme gelebilir. Ancak Zelenski yönetimi bu öneriye kesin bir şekilde itiraz etti. Ukrayna Anayasası’na göre toprak devri kabul edilemez. Zelenski, “Ukrayna toprağı pazarlık konusu yapılamaz” diyerek toprak takası yorumunu reddetti. Ancak ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Zelenski’nin bazı fedakarlıklar yapması gerektiğini hatırlatmıştı.