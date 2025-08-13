Zelenski: Ukrayna Olmadan Konuşmak İmkansız

ZELENSKİ’DEN SAVAŞ VE MÜZAKERELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Zelenski, Kiev’de gerçekleştirilen “Gençler Burada” adlı forumda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili güncel durumu değerlendirdi. ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da savaşın sona erdirilmesi hakkında yapacağı görüşmeye dikkat çeken Zelenski, savaşın Ukrayna topraklarında gerçekleştiğini belirtti. Zelenski, “Ama Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (Trump) ve Putin arasında görüşme ikili ilişkileri açısından kesinlikle önemli olabilir ancak biz olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyi kabul edemezler” dedi.

LEADERS LEVEL MÜZAKERELERİN ÖNEMİ

Müzakerelerin liderler düzeyinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, savaşın sona ermesini sağlamak amacıyla Trump ve Putin ile bir araya gelme isteğini dile getirdi. Böyle bir görüşmenin mümkün olabileceğini ifade etti.

SINIR GEÇİŞLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Zelenski, Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde ülke sınırından geçişleriyle ilgili yeni bir karar aldığını aktardı. Sınır kapılarında mevcut olan 18 yaş sınırının 22’ye çıkarılmasını önerdi. Zelenski, “Böylece geçişlerde herhangi bir kısıtlama olmayacak” değerlendirmesini yaptı.