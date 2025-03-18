Zelenskiy’den Putin’e Sert Mesaj: Sessizlik Sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde gerçekleştirilen çalışmalara dair önemli bilgiler paylaştı. Görüntülü mesajında, ABD’nin önerdiği “30 günlük acil ateşkes” teklifinin üzerinden bir hafta geçtiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den hala bir yanıt alınmadığını belirtti. Zelenskiy, Putin’in bu tavrının savaşın uzamasına neden olduğunu vurguladı.

ABD’NİN ATEŞKES ÖNERİSİ

Zelenskiy, ABD tarafından sunulan geçici ateşkes teklifinin yarın itibarıyla bir haftayı geride bırakacağını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile yaptığı telefon görüşmelerinde ateşkes önerisinin görüşüldüğünü aktaran Zelenskiy, ancak Putin’in sessizliğinin barış çabalarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

PUTİN SAVAŞI UZATIYOR

Zelenskiy, mesajında “Bu öneri çok daha önce hayata geçirilebilirdi. Savaş koşullarında her gün insan hayatı söz konusu. Yaklaşık bir haftadır, dünyadaki herkes için, hatta üç yıldır gerçeği kabul etmeyi reddedenler için bile, bu savaşı sürdüren ve uzatanın Putin olduğu apaçık ortada. Putin, bir haftadır kendisine sunulan ateşkes teklifine ‘evet’ cevabı veremiyor” dedi. Bu ifadeler, Rusya liderine karşı sert bir eleştiri olarak dikkat çekti.

UKRAYNA’DAN TEKNOLOJİK HAMLE

Zelenskiy, savaş sürecinin gölgesinde Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmaya da devam ettiğini açıkladı. 3 bin kilometre menzile sahip yerli üretilen insansız hava aracının (İHA) testinin başarıyla tamamlandığını duyuran Zelenskiy, bu gelişmenin ülkesinin teknolojik gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Bu hamle, ateşkes görüşmelerinin yanı sıra, Ukrayna’nın sahada hazırlıklarını sürdürdüğünü de göstermektedir.