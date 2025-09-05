Zelenskiy Türkiye’ye Minnettar Oldu

UKRAYNA’YA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Türkiye’ye olan destekleri için teşekkürlerini sundu. Zelenskiy, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Yılmaz’ın paylaşımını alıntılayarak Türkiye’ye minnettarlığını ifade etti. Ukrayna lideri, söz konusu paylaşımında Türkiye’ye olan destek için teşekkürlerini belirtti.

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU ZİRVESİ’NE KATILIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen, daha önce dört kez iştirak ettiğim ‘Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin bugün beşincisine çevrim içi olarak katıldım. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde hibrit formatta gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump’ın aldığı inisiyatif sonrasında Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabalar ele alındı.”

DİPLOMATIC ÇABALAR VE ÇÖZÜM VURGUSU

Yılmaz, Türkiye olarak kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduklarını ve taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini yineledi. “Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar, tüm imkanlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.