Zelensky: Acil Ateşkes Olmasını İstiyoruz

ZELENSKY: UKRAYNA’DA ATEŞKESİN SAĞLANMASI ÖNCELİĞİMİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin’de gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı. Zelensky, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki çalışmaları değerlendirerek, savaşın bitirilmesi için son günlerde farklı ülkelerin liderleri ile yoğun telefon görüşmeleri yaptığını aktardı. Barışın sağlanması için çalıştıklarını belirten Zelensky, ateşkes elde etmenin şimdilik öncelikli konu olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra, Rusya’nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir hazırlık yapmadığını savundu.

SAVAŞIN SON BULMASI İÇİN LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞME GEREKİYOR

Zelensky, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupalı liderlerin katılımıyla çevrim içi toplantı yapıldığını hatırlatarak, cephedeki gelişmelerin ele alındığını belirtti. Rusların amacının tüm Ukrayna’yı işgal etmek olduğunu vurgulayan Zelensky, “Meslektaşlarıma, ABD Başkanı ve Avrupalı dostlarımıza (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in kesinlikle barış istemediğini söyledim. Ülkemizin işgal edilmesini istiyor ve hepimiz bunu gerçekten görüyoruz. Putin kimseyi kandıramayacak. Barış için daha fazla baskıya ihtiyacımız var,” diye konuştu. Ayrıca, toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini ve bunu müzakerelerde dile getirdiğini belirtti.

AKILCI BİR YAKLAŞIM VE ATEŞKES BEKLENTİSİ

Zelensky, Alaska’da gerçekleşecek Trump ve Putin zirvesine de değinerek, bu zirvenin sonuç vermesi gerektiğini kaydetti. Savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde bir toplantının yapılmasının elzem olduğunu söyleyen Zelensky, “Her halükarda, ilkelerimiz ve toprak bütünlüğümüzle ilgili temel meseleler nihayetinde liderler düzeyinde kararlaştırılıyor. Ukrayna olmadan bu sorun çözülemez ve bu arada herkes bunu destekliyor,” ifadesini kullandı. Ayrıca çevrim içi toplantıda, Alaska zirvesindeki Trump-Putin görüşmesinin ana konusunun ateşkes olması ve “acil bir ateşkes olmasını umuyoruz,” dedi. Zelensky, Ukrayna ile ilgili meselelerin Kiev temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde tartışılması gerektiğini, ayrıca Alaska zirvesinden sonra yapılacak toplantılarda Ukrayna’nın da yer alacağını bildirdi.