Zelensky, Esir Takası İçin Çalışıyor

ZELENSKY’DEN ESİR TAKASI AÇIKLAMASI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakereleri çerçevesinde, “1000’e karşılık 1000 esir” takasının yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Zelensky, esir takası konusundaki anlaşmanın Türkiye’deki müzakerelerin bir sonucu olduğunu ifade etti. Bu sürecin Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un denetiminde sürdüğünü dile getiren Zelensky, Ukrayna Parlamentosu ve güvenlik birimlerinin de bu çalışmalara dahil olduğunu ve Ruslarla yapılan iletişim hakkında rapor aldıklarını söyledi.

KREMLİN’DEN ONAY

Zelensky, Rusya’dan esir takasıyla ilgili bir liste aldıklarını ve “Rus tarafından listede sunulan her kişinin ayrıntılarını öğreniyoruz” dedi. Bu takasın, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine dönmesi açısından önemli bir öncelik olduğunu vurguladı. Kremlin ise, Rus tarafının Ukrayna’ya “1000’e karşılık 1000 esir” formülüne göre takas edilecek kişileri içeren bir liste sunduğunu ve Ukrayna’nın karşı listesini beklediklerini bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Listemizi gerçekten teslim ettik. Ukrayna’dan henüz bir karşı liste almadık. Bekliyoruz” açıklamasında bulundu.