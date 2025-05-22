Zelensky, Esir Takası İçin Çalışıyor

UYUMLU ANLAŞMA SÜRECİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakereleri kapsamında ‘1000’e karşılık 1000 esir’ takasını hayata geçirmek için çalıştıklarını duyurdu. Zelensky, esir takası konusundaki anlaşmanın Türkiye’deki müzakerelerin sonucu olduğunu belirtti. Bu çalışma sürecinin Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un kontrolünde devam ettiğini vurgulayan Zelensky, Ukrayna Parlamentosu ve güvenlik birimlerinin de bu çalışmalarda yer aldığını ve Ruslarla yapılan temaslara dair düzenli raporlar alındığını ifade etti.

LİSTE BİLGİLERİ

Zelensky, Rusya tarafından esir takasıyla ilgili bir liste aldıklarını belirtti ve “Rus tarafından listede sunulan her kişinin ayrıntılarını öğreniyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine döndürülmesinin öncelikli bir konu olduğunu vurguladı.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Kremlin, Rus tarafının Ukrayna’ya ‘1000’e karşılık 1000 esir’ takası için gerekli isimleri içeren bir liste sunduklarını ve Ukrayna’nın listesini beklediklerini bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Listemizi gerçekten teslim ettik. Ukrayna’dan henüz bir karşı liste almadık. Bekliyoruz” şeklinde bir açıklamada bulundu.