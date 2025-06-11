Zelensky: Esir Takasları Devam Edecek

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EŞİT TAKAS SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da yapılan anlaşma çerçevesinde dün gerçekleştirilen esir takası sonrası, bugün ikinci bir esir takası daha yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, bu takası onaylayarak bunun insani bir eylem olduğunu ifade etti. Zelensky şu sözleri sarf etti: “İstanbul’da mutabık kalındığı üzere insanlarımızı geri getirmeye devam ediyoruz. Bugün, Rus esaretinden yaralı askerlerimizin dönüşünün ilk aşamasıdır. Hepsinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var. Bu önemli bir insani eylem. Takaslar devam etmelidir.”

ASKERLERİN DURUMU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ukrayna askeri istihbaratı, serbest bırakılan askerlerin çoğunda uzuv kaybı, enfeksiyon ve travma gibi ciddi sağlık sorunlarının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, güvenlik sebebiyle takas süreci tamamlanmadan serbest bırakılan askerlerin tam sayısının açıklanmayacağı kaydedildi. Zelensky ayrıca, “Esaret altında bulunanların her birini bulmak ve geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardım eden herkese minnettarım.” ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN GÜNCEL BİLGİ

Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan takasla ilgili bir açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna arasında 2 Haziran 2025’te varılan anlaşmalar gereği, Kiev yönetimi tarafından kontrol edilen bölgelerden ikinci bir grup Rus askeri iade edildi. Bu takasla birlikte bir grup Ukrayna savaş esirinin de geri döndüğü belirtildi. Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında bulunduğu ve gerekli psikolojik ve tıbbi yardıma ulaşacakları ifade edildi. Tüm Rus askerlerinin ise tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya götürüleceği kaydedildi.

25 YAŞ ALTI SAVAŞ ESİRLERİYLA İLGİLİ TAKAS

Diğer yandan, Rusya ve Ukrayna arasında dün 25 yaş altı savaş esirlerinin karşılıklı olarak takas edildiği bilgisi geldi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki esir takası sürecinin devam ettiğini gösteriyor.