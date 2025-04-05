“Zelensky: Koşulsuz Ateşkes Şart”

ZELENSKY, FRANSA VE İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Kiev’deki çalışma ofisinde Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna’nın güvenlik garantileri ve olası barış gücü konuşlandırması gibi konular ele alındı. Zelensky, toplantının ardından düzenlediği basın açıklamasında, “Çok fazla ayrıntı açıklayamam çünkü bu sadece başlangıç ancak bu çalışmanın derin bir başlangıcıdır.” dedi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ İÇİN KOALİSYON OLUŞTURULACAK

Zelensky, Ukrayna’nın güvenlik garantileri sürecinde birden fazla ülkenin yer alacağını belirterek, “Bu bir koalisyon olacak.” ifadesini kullandı. Barış gücü askerlerinin sayısı ve yetki alanlarının da görüşüldüğünü aktaran Zelensky, “Benim için önemli olan, hangi aşamada bu birliklere güvenebileceğimizi anlamaktır.” dedi.

RUSYA’NIN SALDIRILARINA TEPKİ VE ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya’nın Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısına değinen Zelensky, Rusya’nın savaşı uzatma niyetinde olduğunu vurguladı. Müzakerelere hazır olduklarını ancak önceliğin ateşkes olduğunu belirten Zelensky, “Sadece konuşmanın ne anlamı var? Her şeyden önce, koşulsuz ateşkes gerekli.” şeklinde konuştu. ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar hazırladığına dair bilgi aldığını da ekleyen Zelensky, “Biz de tam olarak bu güçlü yaptırım adımlarını bekliyoruz.” dedi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI İÇİN SON HAZIRLIKLAR

ABD ile imzalanması planlanan nadir toprak elementleri anlaşmasına da değinen Zelensky, bu süreçte Ukrayna’nın bir hukuk firması tarafından temsil edileceğini açıkladı. Üç firma arasından seçim yapılacağını ve teknik ekibin anlaşma taslağını haftaya sunacağını belirten Zelensky, “Bu anlaşmada sadece ortaklık adımları görüyoruz ve ekip bunun üzerinde çalışıyor.” dedi.

KURSK BÖLGESİNDEKİ SON DURUM

Zelensky, son olarak Rusya’nın Kursk bölgesindeki hareketliliği değerlendirerek, Ukrayna ordusunun kuşatma altında olmadığını ve 64 bin Rus askerinin ilerleyişini engellediğini kaydetti.