Zelensky: Türkiye’ye Minnettarız

TÜRKİYE’NİN ARTAN ROLÜ

Türkiye’nin barış masasındaki rolü her geçen gün büyüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Kiev’deki çalışma ofisinde kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından görüşme ile ilgili bilgi paylaştı.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri sonucunda 1000 Ukraynalı esirin evlerine dönmesinin mümkün olduğunu ifade eden Zelensky, Türkiye’ye teşekkür etti. Bakan Fidan ile yaptıkları toplantıda savaşın sona erdirilmesine yönelik atılan diplomatik adımları ele aldıklarını söyledi. Zelensky, “Rusya, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden geliyor ve cinayete devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Ateşkes İÇİN RUSYA’YA MEKTUP

Rusya’nın İstanbul barış müzakerelerinin sonucu olarak gerçekleştirilen 1000’e 1000 formatındaki esir takasının ardından bir ateşkes memorandumunu hazırlayıp ilgili taraflara göndermesi gerektiğini belirten Zelensky, “Ukrayna onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı.” değerlendirmesini yaptı. Yürütülecek bir toplantının anlamlı olabilmesi için açık bir gündeminin olması ve müzakerelerin uygun şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı. Zelensky, Rusya’nın bir sonraki olası toplantının verimsiz geçmesi için çaba gösterdiğini açıkladı.

TÜRKİYE’YE MİNNETARLIK

Zelensky, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği somut desteklerden ötürü Türkiye’ye minnettar olduklarını ifade etti. “Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmayı amaçlayan tüm iş birliğimizi değerli buluyoruz.” dedi.