Zelensky: Türkiye’ye Minnettarız

TÜRKİYE’NİN BARIŞ MASASINDAKİ ROLÜ ARTMAKTA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Kiev’deki ofisinde kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, görüşme hakkında bilgileri Telegram hesabında paylaştı. Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakereleri sayesinde 1000 Ukraynalı esirin evlerine geri getirilmesinin mümkün olduğunu belirterek Türkiye’ye teşekkür etti.

RUSYA’NIN ATEŞKES ÇAĞRIARINI GÖRMEZDEN GELİYOR

Zelensky, Bakan Fidan ile gerçekleştirdiği toplantıda savaşın sona erdirilmesi için atılan diplomatik adımları konuştuklarını aktardı. “Rusya, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden geliyor ve cinayete devam ediyor,” dedi. Ayrıca, Rusya’nın İstanbul barış müzakereleri sonrası yapılan 1000’e 1000 esir takasını izleyen aşamalarda ateşkesle ilgili bir memorandum hazırlayıp taraflara iletmesi gerektiğini ifade etti.

UKRAYNA AÇISINDAN MÜZAKERELERİN ÖNEMİ

Zelensky, “Ukrayna onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı,” sözleriyle durumu özetledi. Bir toplantının anlamlı olabilmesi için gündemin açık olması ve müzakerelerin uygun bir şekilde hazırlanması gerektiğini vurgulayan Zelensky, Rusya’nın bir sonraki olası toplantının sonuçsuz kalması için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sağlanan somut destek için Türkiye’ye teşekkür eden Zelensky, “Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmayı amaçlayan tüm işbirliğimizi değerli buluyoruz,” dedi.