Zelensky: Türkiye’ye Minnettarız

TÜRKİYE’NİN ARTAN ROLÜ

Türkiye, barış süreçlerinde üstlendiği görev ile önemini giderek artırıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Kiev’deki çalışma ofisinde ağırlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, görüşmesine dair bilgileri Telegram üzerinde paylaştı.

TEŞEKKÜR BİLDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakereleri sayesinde 1000 Ukraynalı esirin evlerine dönmesinin mümkün hale geldiğini ifade eden Zelensky, Türkiye’ye teşekkür etti. Bakan Fidan ile yapılan toplantıda, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin ele alındığını belirten Zelensky, “Rusya, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden geliyor ve cinayete devam ediyor.” dedi.

RUSYA’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Zelensky, Rusya’nın İstanbul barış müzakereleri sonucunda gerçekleştirilen 1000’e 1000 formatındaki esir takasının ardından ateşkesle ilgili bir memorandum hazırlayıp taraflara iletmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, “Ukrayna onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı.” ifadesini kullanan Zelensky, bir toplantının anlamlı olabilmesi için gündeminin belirgin olması ve müzakerelerin doğru şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi. Ne yazık ki Rusya’nın bir sonraki olası toplantının sonuçsuz kalmasını sağlamak için çaba sarf ettiğini belirtti.

MINNETTARLIK DUYGUSU

Zelensky, ülkesinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sağlanan somut desteklerden dolayı Türkiye’ye minnettar olduklarını ifade etti. “Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmayı amaçlayan tüm işbirliğimizi değerli buluyoruz.” diyerek iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.