Zelensky: Türkiye’ye Minnettarız

Türkiye’nin Barış Masasındaki Artan Rolü

Türkiye, barış masasındaki önemini giderek artırıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Kiev’deki ofisinde kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, görüşmeye ilişkin Telegram hesabından bilgi paylaştı.

Zelensky Türkiye’ye Teşekkür Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakereleri sayesinde 1000 Ukraynalı esirin evlerine dönüşünün mümkün olduğunu belirten Zelensky, Türkiye’ye takdirlerini iletti. Bakan Fidan ile yapılan toplantıda, savaşın sona erdirilmesine yönelik atılan diplomatik adımları ele aldıklarını aktaran Zelensky, “Rusya, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden geliyor ve cinayete devam ediyor.” sözleriyle durumu özetledi.

Rusya’nın Tutumu ve Zelensky’nin Değerlendirmesi

Zelensky, Rusya’nın İstanbul barış müzakereleri sonucu 1000’e 1000 formatında yapılan esir takasının ardından ateşkesle ilgili bir memorandum hazırlayıp taraflara iletmesi gerektiğini ifade etti. “Ukrayna, onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı” diyen Zelensky, toplantıların anlamlı olması için açık bir gündeme ve uygun hazırlıklara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ne yazık ki, Rusya’nın bir sonraki toplantının sonuçsuz kalması için çaba sarf ettiğini belirtti.

Türkiye’ye Minnet Tarifi

Zelensky, Türkiye’nin ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği somut desteklerin önemini vurgulayarak, “Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmayı amaçlayan tüm işbirliğimizi değerli buluyoruz” şeklinde konuştu.