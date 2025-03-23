TBB BAŞKANLIĞINA VEKALET EDECEK İSİM

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı’nın kimin tarafından yürütüleceği belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB Başkanlığı’na vekalet edecek.

TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ

İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik bir açıklamada bulunan Karalar, “Ekrem Başkan’a verilen tutuklama kararı, milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir” dedi.

YOLSUZLUK SUÇLAMASINA DAYANARAK TUTUKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde, aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 48 kişi tutuklanırken, 41 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca, ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında İmamoğlu’nun tutuklama talebi ise savcılık tarafından reddedildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır” açıklamasında bulundu.

İBB MECLİSİ TOPLANACAK

Öte yandan İstanbul Valiliği, İBB Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini seçmek amacıyla 26 Mart Çarşamba günü saat 13:00’te toplanacağını duyurdu.