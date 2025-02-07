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Zeynep Bastık’tan Serkay Tütüncü’ye Duygusal Kutlama

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ŞARKILARIYLA GÜNDEMDE

Zeynep Bastık, ‘Dargın’, ‘Yalan’, ‘Lan’ ve ‘Ara’ gibi popüler şarkılarıyla müzik listelerini renklendiriyor. Geçtiğimiz yıl oyuncu Serkay Tütüncü ile bir ilişkiye adım atan Zeynep Bastık, bu beraberliğini sosyal medya aracılığıyla sık sık paylaşıyor.

DUYGU DOLU DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü’nün 34. doğum gününü özel bir paylaşım ile kutladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin” sözleriyle duygularını ifade etti. Bastık ve Tütüncü’nün ilişkisi büyük bir heyecanla devam ediyor ve ikili arasındaki bağ giderek güçleniyor.

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