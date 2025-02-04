Zeynep’in Ölümünde Yanlış İğne İddiası

İNSANİ DRAMA: DİYABET HASTASI ÖĞRENCİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Patnos Anadolu Lisesi’nin 11’inci sınıfında öğrenim gören diyabet hastası Zeynep Tur, dün akşam aniden rahatsızlanınca ailesi tarafından Patnos Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Zeynep, maalesef yaşamını yitirdi. Ailenin şikayeti üzerine, Zeynep’in cenazesi Ağrı Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapıldı ve ardından ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tur ailesinin 9 çocuğundan 2’ncisi olan Zeynep’in ani ölümü, aile içinde büyük üzüntü yarattı.

YANLIŞ TEDAVİ İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Zeynep’in ölümüyle ilgili olarak, aile yanlış iğne yapıldığını iddia etti. Zeynep’in amcası Abdurrahman Tur, “Yeğenim okuldan geldiğinde rahatsızlandı ve hastaneye götürüldü. İlk müdahalede yapılan bir iğne sonrasında Zeynep toparlıyor. Ancak bir süre sonra ayağa kalkamayınca gelen başka bir doktor ‘Bu hasta niye hâlâ ayağa kalkmadı’ diyerek ikinci iğneyi uyguluyor. Bu iğneden sonra Zeynep bayılıyor ve kalbi duruyor. Tam olarak o anda mı kalbi durdu, yoksa sonra mı bu durumu yaşadı, bunu kesin bilmiyoruz” şeklinde ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak hem adli hem de idari soruşturma süreci başlatıldı. Patnos Devlet Hastanesi Başhekimi Merve Özlem Dinç ise, “Bu durum tümümüzü derinden etkileyen bir olay. Soruşturma aşamasında olduğu için, iddialar üzerinden hareket edilmemesi gerektiğini düşünüyorum” diye belirtti.