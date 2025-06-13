“Zeyrek’e Soruşturma Planlanıyor Muydu?”

CHP’LI GÜNAYDIN’DAN ŞOK AÇIKLAMALAR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatından önce hakkında soruşturma yapılacağına dair iddialar, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gündeme getirildi. Günaydın, TELE1’de katıldığı bir programda “İlk kez açıklıyorum” ifadesiyle dikkat çeken açıklamalar yaptı.

FERDİ ZEYREK’İN TRAGİK VEFATI

Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra ağır yaralanmış ve hastanede üç gün boyunca süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Zeyrek’in cenazesi, Manisa’da binlerce kişinin katıldığı bir törenle defnedildi. Halka duyulan sevgi onun ne kadar önemli bir isim olduğunu gözler önüne serdi.

SORUŞTURMA HAZIRLIĞI DUYUMLARI

Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada Zeyrek’in vefatından önce bir soruşturma başlatılacağına dair duyumlar aldığını ifade etti. Günaydın, “Ferdi Başkan’a bile bir soruşturma kovuşturma sürecinin başlayabileceğini hissediyordum. Buna ilişkin duyumlar geliyordu, raporlar dolanıyordu ortalıkta” şeklinde konuşarak CHP’li belediyelere yönelik belirli bir baskı dalgasının varlığını ima etti. Zeyrek’in bu süreçte dahil edilme ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü.

HAZİN ANILARLA ANILDI

Günaydın, Zeyrek’in halk arasındaki sevgisini de vurguladı. “Vatandaş, ‘Ben bu başkanın arkasındayım’ dedi. Sağcısı solcusu, kadını erkeği, evladının arkasından ağladı” diyerek Zeyrek’in haysiyetle anıldığını belirtti. CHP Genel Merkezi’ne Ferdi Zeyrek’in büyük bir posterinin asıldığını ve “Unutmayacağız” yazısıyla anısının yaşatılacağını ifade etti.

CHP’DEN ZEYREK’E VEFALI YAKLAŞIM

Günaydın, Zeyrek’in vefatının CHP için büyük bir kayıp olduğunu ancak onun mirasının mücadele azimlerini artıracağını söyledi. “Yaptığımız her işte onu hatırlayacağız” diyerek Zeyrek’in anısını yaşatma sözünü verdi.