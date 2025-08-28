Zeytinburnu Ve Sarıyer’De Operasyonlar Gerçekleşti

İSTANBUL’DA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi. Bu doğrultuda düzenlenen operasyonlar sonucunda Zeytinburnu ve Sarıyer’de Jandarma ekipleri tarafından önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen 847 bin 600 uyuşturucu hap ile birlikte, yaklaşık 5 milyon 800 bin uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde de kontrol altına alındı. Yapılan operasyonlar neticesinde 2 şüpheli tutuklandı.

UYUŞTURUCU HAP MİKTARI DÜNYA CİNAYETİNE ULAŞTI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi: “İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Son 3 günde İstanbul ve Konya’da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin. Gençler, geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.”

Bu sıkı önlemler ve operasyonlar, toplumun huzuru ve gençliğin korunması açısından büyük önem taşıyor. Uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor ve bu tür operasyonlar, suç organizasyonlarına karşı güçlü bir mesaj veriyor.